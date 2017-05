A delegação Chapecoense terá integrantes além dos envolvidos com a decisão da Recopa ante o Nacional Nacional de Medellín. O zagueiro Neto e o volante Alan Ruschel são alguns dos que integram o grupo e terão outros compromissos, enquanto a Chape encara o duelo na quarta-feira às 21h45min. O principal deles é reencontrar equipe médica e outras pessoas que deram suporte e ajuda quando do resgate e recuperação do acidente aéreo em 29 de novembro.



O zagueiro Neto vai na tarde de terça-feira visitar o hospital em que ficou internado depois de ser resgatado dos destroços. Para ele, vai ser uma grande oportunidade de agradecer pelo tratamento e também o carinho recebido durante a recuperação.



— É especial. Vou poder ver quem nos ajudou de alguma forma, médicos, enfermeiros, psicólogos. Vai ser bom, dar um abraço em cada um. Uma chance de agradecer os que não são tão lembrados. Quero abraçar todo mundo — planeja o zagueiro.



Neto foi o último sobrevivente a ser resgatado dos destroços do avião da LaMia. Outros integrantes da delegação e sobreviventes devem acompanha-lo na visita ao hospital.



