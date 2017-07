O atacante Leandro Pereira, 26 anos, que estava no Sport, assistiu das sociais da Arena Condá ao empate por 1 a 1 entre Chapecoense e Atlético-PR. Ele viu que a Chapecoense criou bastantes mas não conseguiu virar o placar.



Acompanhado do empresário Rogério Messias, o Titi, que já jogou na Chapecoense na década de 90, Leandro tirou fotos com torcedor e já conversou com os companheiros de time.

- Olha aí o melhor atacante do Brasil - disse o zagueiro Nathan, com quem Leandro atuou no Palmeiras.

- Dá para ver que você não entende nada de futebol - brincou o atacante.

Nathan ainda brincou com o estilo do atacante, que usava uma calça jeans estampada.

Leandro Pereira foi o jogador que mais marcou gols pela Chapecoense na Série A numa temporada, 10 gols, em 2014. O desempenho ajudou a manter o time catarinense na Serie A. E despertou o interesse do Palmeiras, que o levou para a temporada 2015.

No ano seguinte o vendeu para o Brugge, da Bélgica. Mas acabou retornando para o time paulista, emprestado.

Nesta temporada foi emprestado para o Sport, onde foi reserva e fez apenas quatro gols.

A Chapecoense já queria o jogador desde o início da reconstrução. Agora finalmente ocorreu o acerto.

- Só estou aguardando a liberação do Brugge, espero que isso seja resolvido em dois a três dias. Ainda não sei quando começo a treinar, mas vim para ficar - afirmou o atacante.





