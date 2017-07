Chape havia recorrido da decisão do Tribunal por causa das confusões ao fim do jogo contra o Cruzeiro

O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou a Chapecoense a pagar multa de R$ 15 mil por causa da invasão de campo na partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, dia 1º de junho, na Arena Condá. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Os jogadores Victor Ramos e Reinaldo tiveram suas penas mantidas. Reinaldo pegou dois jogos de gancho e Victor Ramos, um.

Com relação ao técnico Vinícius Eutrópio, o Tribunal suspendeu a condenação de duas partidas de suspensão concedidas anteriormente ao treinador. Como o contrato de Eutrópio foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na quarta-feira, o técnico está apto a participar da partida desta quinta, contra o Sport, às 19h30min, na Arena Pernambuco, pela Série A do Brasileirão.

No caso dos atletas Victor Ramos e Reinaldo, segundo a assessoria de imprensa da Chape, ambos cumprem as punições a partir da próxima rodada. Com isso, eles estão à disposição de Eutrópio para o jogo diante do Sport.



No julgamento na Primeira Comissão Disciplinar, a Chapecoense foi absolvida da denúncia por desordem e objeto lançado da arquibancada que feriu o quarto árbitro. O clube poderia ter de pagar multa de R$ 100 mil e perder o mando de campo por até dez jogos. Chapecoense e Procuradoria recorreram da decisão. O Verdão do Oeste na tentativa de reverter as penas aplicadas a Reinaldo e Victor Ramos. A Procuradoria pedia a punição ao clube.

