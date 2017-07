A Chapecoense chega no final da tarde desta sexta-feira em Chapecó já com o lateral Roberto, contratado junto ao Santa Cruz, na delegação. No entanto, ele ainda não pode atuar. O técnico Vinícius Eutrópio terá somente o sábado pela manhã para tentar remontar o time após a derrota por 3 a 0 para o Sport, em Pernambuco, pela Série A do Brasileirão.

O treinador terá quatro desfalques. Reinaldo e Victor Ramos nem voltam com a delegação, pois foram suspensos pela confusão no jogo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e punidos pelo STJD. Os atacantes Arthur Caíke e Wellington Paulista levaram o terceiro cartão amarelo contra o Sport.

A situação se agrava após a saída de Rossi para o futebol chinês e a liberação de Niltinho para o Atlético Goianiense. Um dos jogadores formados na base, Lourency, que tem entrado nos últimos jogos, deve iniciar a partida. A outra vaga no ataque deve ficar com Dodô. Mas há chance de Perotti, outro jogador da base, também ser utilizado.

Na defesa, o problema não é tão complicado, já que há as opções de Diego Renan e Fabrício Bruno. A Chapecoense encara o São Paulo no domingo, às 16h, na Arena Condá.

