Um dos jogadores sobreviventes do acidente aéreo com o time da Chapecoense em novembro do ano passado, o zagueiro Neto volta a jogador futebol somente em 2018. Em abril deste ano, o atleta havia iniciado o treinamento em campo de algumas atividades físicas, mas ainda não estava integrado ao grupo principal. Porém, nas últimas semanas, dores no joelho o obrigaram a fazer apenas fisioterapia.

Segundo a assessoria de imprensa da Chapecoense, o Departamento Médico do clube dará um parecer sobre o caso de Neto nos próximos 15 dias. Não se descarta a possibilidade de que o zagueiro tenha de ser submetido a uma nova cirurgia. Com isso, ele não retorna aos gramados este ano. Após o acidente em Medellín, na Colômbia, o atleta passou por cirurgia na coluna e no joelho direito. Ele ainda perdeu muita massa muscular.

Neto é um dos seis sobreviventes do acidente em 29 de novembro de 2016, quando 71 pessoas morreram. Atualmente, o zagueiro se recupera de uma cirurgia na vesícula. Caso seja operado, a expectativa é que possa estar pronto para participar da pré-temporada do clube no próximo ano.



Por outro lado, o lateral-esquerdo Alan Ruschel completou a recuperação e pode retornar aos gramados em breve. Há a expectativa de que ele possa ser relacionado para o duelo contra o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana, em 25 de julho. O jogador já treina com o grupo e participa das outras atividades em campo. Desde que o departamento médico liberou, ele tem focado na recuperação física e muscular.



