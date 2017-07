Num filme em que o enredo estava se encaminhando para uma situação de suspense, Vagner Mancini saiu de cena e entrou Vinícius Eutrópio com a missão de fazer a história da Chapecoense terminar com um final feliz no Campeonato Brasileiro. Na estreia do que será sua segunda passagem pelo clube, o treinador terá pela frente o Atlético-PR, às 11h deste domingo, na Arena Condá.

O novo técnico já conhece o cenário, diretores e alguns dos atores. Mas vai mexer pouco no elenco nesta primeira partida. Do time que vinha jogando, ele não terá Rossi, suspenso pela expulsão contra o Fluminense.

Mas a mudança promovida já dá um indicativo de alteração no enredo. A entrada de Seijas provoca uma nova formação no esquema tático que vinha sendo utilizado. Se com Mancini o time atuava no 4-3-3, com Eutrópio vai jogar no 4-4-2.

– Não é uma formação defensiva, mas para dar um equilíbrio maior – explicou Eutrópio.

A Chapecoense levou 22 gols nos últimos oito jogos, o que vinha sendo um filme de terror para a torcida. O novo comandante do Verdão inclusive trouxe algumas cenas de sua passagem anterior pelo clube para tentar retomar o sucesso de bilheteria junto ao público verde e branco.

– Lembro que, em 2015, vencemos o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, com 40 mil pessoas, num jogo às 11 horas de domingo – lembrou o técnico.

A Chapecoense está na 15ª posição na tabela, com 14 pontos, três a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento, que é o São Paulo. Mas a equipe catarinense não vence há quatro rodadas no Brasileirão e perdeu as duas últimas partidas em casa, para o Botafogo e Atlético-MG.

O rival deste domingo é um adversário direto na tabela de classificação. Assim como o Verdão, o Furacão soma 14 pontos, levando uma leve vantagem no saldo de gols. O time paranaense vem pressionado, já que no meio da semana perdeu para o Santos na Libertadores.



FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Jandrei, Apodi, Grolli, Fabrcício Bruno e Reinaldo; Lucas Mineiro, Lucas Marques, Andrei Girotto e Seijas; Arthur Caíke e W. Paulista. Técnico: Vinícius Eutrópio.

ATLÉTICO-PR: Weverton, Gustavo, Thiago Heleno, Wanderson e Sidcley; Otávio, Rossetto, Lucho Gonzáles, Nikão e Douglas Coutinho; Ederson. Técnico: Eduardo Baptista.

ARBITRAGEM: Caio Augusto Vieira, auxiliado por Flávio Barroca e Vinícius de Lima (trio do RN).

HORÁRIO: às 11h deste domingo.

LOCAL: Arena Condá, em Chapecó.



Leia mais notícias sobre a Chapecoense

Confira a tabela da Série A do Brasileirão