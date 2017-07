Túlio de Melo ou Wellington Paulista. Essa é a dúvida do técnico Vinícius Eutrópio para o ataque da Chapecoense, que enfrenta o Santos, às 19h30min desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro estava na reserva e entrou para marcar o segundo gol do time na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, no domingo, na Arena Condá. O segundo volta a ficar à disposição do treinador depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, porém vive jejum de dez partidas sem balançar as redes.

Sem tempo adequado para trabalhar, Eutrópio tem o desafio de fazer a equipe ser competitiva diante do Peixe. Nesta terça, no centro de treinamento da equipe paulista, o time fez apenas um rachão e o treinador não deu pistas sobre quem será o titular no ataque. Ele mantém o mistério e só deve divulgar quem joga momentos antes do confronto.

Contra o São Paulo, adversário direto na luta para fugir das proximidades da zona de rebaixamento, a Chapecoense mostrou a força do grupo. Por causa de lesões e a saída do atacante Rossi, que foi vendido para o futebol da China, o treinador teve de mexer em quatro posições. A vitória atestou que as mudanças foram certas.

– A gente está passando por um segundo momento de transição. Perdemos muitos jogadores por lesão, e um atleta foi vendido. Estamos trabalhando nessa nova transição, nessa reconstrução, com jogadores que foram contratados, mas nem todos estão à disposição. Será um jogo bem nas características do Santos, na Vila, com velocidade, jogadores com verticalidade. Temos que procurar neutralizar e usar o nosso estilo, apesar das muitas modificações do nosso lado, para que a gente possa sair com um bom resultado – disse.



Atenção à velocidade da equipe alvinegra

Com o pouco tempo para trabalho, a solução foi ajeitar a equipe na base da conversa. A principal orientação de Eutrópio é sobre o estilo de jogo do Santos, de velocidade nos contra-ataques.

– Nosso time vem mantendo um equilíbrio muito bom em termos de disposição em campo. Foram dadas as sugestões e trabalhado dentro do possível para que a gente não sofra com isso (contra-ataques) – concluiu.



FICHA TÉCNICA

SANTOS: Vanderlei; Matheus Ribeiro, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison (Leandro Donizete), Yuri e Lucas Lima; Copete, Thiago Ribeiro e Kayke. Técnico: Levir Culpi

CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Grolli, Fabrício Bruno (Victor Ramos) e Diego Renan; Moisés Ribeiro, Lucas Marques, Lucas Mineiro (Arthur Caíke), Luiz Antonio e Seijas; Wellington Paulista (Túlio de Melo). Técnico: Vinícius Eutrópio

ARBITRAGEM: Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Helcio Araújo Neves e José Ricardo Guimarães Coimbra (todos do Pará)

DATA E HORÁRIO: nesta quarta-feira, às 19h30min

LOCAL: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)



