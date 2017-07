Depois de quase dois anos sem saber o que é estar na zona de rebaixamento, a Chapecoense corre o risco de voltar a frequentar o Z-4 do Campeonato Brasileiro. Para evitar isso, o time não pode pensar em perder para o São Paulo, neste domingo, às 16h, na Arena Condá.

A última vez que o time esteve na zona da degola foi em setembro de 2015, quando passou duas rodadas na 17ª posição, após derrotas para o Cruzeiro e para o Sport. Em 2014, a equipe também namorou com a parte inferior da tabela desde o início da competição, mas escapou do descenso à Série B.

O ano passado foi o mais tranquilo, com a pior posição sendo o 13º lugar. Com o bom início de Brasileirão em 2017, parecia que tudo iria se repetir. O Verdão chegou a ficar na liderança do campeonato na terceira e quarta rodadas. Depois disso, desandou. Em nove jogos, venceu apenas um, teve dois empates e sofreu sete derrotas.



A má fase já custou o cargo do técnico Vagner Mancini. E Vinícius Eutrópio, com um jogo na arquibancada e outro na beira do campo, ainda não achou o caminho da vitória.

A grande chance é neste domingo, em casa, contra um São Paulo que também não vem bem no campeonato. O Tricolor paulista está na zona de rebaixamento e e vem de empate com o Atlético-GO no Morumbi.



O time dirigido por Dorival Junior está com 12 pontos, três a menos do que a Chapecoense, mas pode passar o time catarinse se vencer por causa do melhor saldo de gols. Avaí e Vitória também têm chances de ultrapassar a equipe na tabela.

Para dificultar um pouco mais a situação, Vinícius Eutrópio terá quatro desfalques. O lateral Reinaldo, o zagueiro Victor Ramos e os atacantes Arthur Caíke e Wellington Paulista estão suspensos. Os prováveis substitutos são Diego Renan, Fabrício Bruno, Loureny e Dodô.

A boa notícia é que a Chapecoense tem um bom retrospecto contra os são-paulinos. Em seis confrontos foram três empates, duas vitórias verdes e uma vitória tricolor.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Jandrei, Apodi, Grolli, Fabrício Bruno e Diego Renan; Lucas Mineiro, Andrei Girotto, Lucas Marques e Seijas; Dodô e Lourency. Técnico: Vinícius Eutrópio.

SÃO PAULO: Renan Ribeiro, Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Jonatan Gomez, Petros e Cueva; Wellington Nem e Lucas Pratto. Técnico: Dorival Júnior.



ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (trio do RJ).

LOCAL: Arena Condá, em Chapecó.



Leia mais notícias sobre a Chapecoense

Confira a tabela da Série A do Brasileirão