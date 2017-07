Treinado é punido por causa de incidente no último jogo no comando do Santa Cruz

O primeiro jogo de Vinícius Eutrópio na área técnica da Chapecoense só deve acontecer diante do Santos, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira, o treinador foi punido, por maioria dos votos, com duas partidas de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento no Rio de Janeiro. O treinador foi apenado por incidente ocorrido quando ainda dirigia o Santa Cruz, na Série B.

O treinador já não ficou na beira do gramado no primeiro compromisso desde sua contratação. No empate em 1 a 1 com o Atlético-PR, no fim de semana, optou por um camarote para melhor observar o desempenho da equipe que acabara de assumir.

O gancho é consequência de denúncia da procuradoria do STJD por ter entrado no campo de jogo por duas vezes no revés do Santa Cruz para o Londrina, por 3 a 1, pela sexta rodada da Série B do Campeonato. Naquele mesmo dia, Eutrópio foi demitido pelo clube pernambucano. Nesta terça, ele foi defendido por advogados da Chapecoense.

