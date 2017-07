O atacante Rossi não joga mais pela Chapecoense nesta temporada. O jogador se despediu dos companheiros no hotel onde está a delegação do time, em Recife, no início da noite, e retorna para Chapecó. Nesta quinta, o Verdão encara o Sport, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador não informou em qual clube vai jogar. A assessoria de imprensa da Chapecoense confirmou a saída.

Rossi vinha sendo um dos destaques da Chapecoense na temporada. No ano passado, quando ainda defendia o Goiás, havia sido mapeado pela direção da Chape. Neste início de ano, ele vestiu a camisa verde em Santa Catarina. O atleta foi um dos responsáveis pela conquista do título catarinense.

Sua saída justifica a chegada de três novos atacantes ao clube: Leandro Pereira (Sport), Cristian Penilla (Monarcas Morellia) e Marquinhos (Sport). A Chape também acertou com o meia Fernando Guerrero (LDU), que chegou em Chapecó nesta quarta-feira, e com o lateral-esquerdo Roberto, do Santa Cruz.

