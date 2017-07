Técnico da Chapecoense, Vinícius Eutrópio, espera reagir no próximo domingo, contra o São Paulo, com o apoio da torcida

Depois da derrota por 3 a 0 para o Sport, nesta quinta-feira, na Arena Pernambuco, o técnico da Chapecoense, Vinícius Eutrópio, reconheceu a necessidade de reforçar o time para manter o clube na Série A , principalmente pela falta de gols.

- Sem dúvida sempre falta, porque senão converteríamos tudo isso, a gente consegue fazer todos os processos, a marcação, a criação mas tem que converter isso em gols, com relação a atitudes a gente está trabalhando e está trazendo quatro atacantes para suprir a carência de alguns que se lesionaram e até melhorar o nosso nível para concorrer de igual para igual com os adversários- disse Eutrópio.

Vinícius Eutrópio disse que o time foi bem no primeiro tempo e estava jogando de igual para igual até os 46 minutos do segundo tempo. Ele lamentou o excesso de cartões dados pela arbitragem. O time catarinense levou oito cartões amarelos e que tiraram Arthur e Wellington Paulista do próximo jogo.

- Eu alertei meus atletas pois enfrentei Sport quatro vezes e o Sport é muito bom em simulação, os jogadores dão pulos, jogam o tempo todo simulando, dando piruetas, é um time que faz bem simulação, eu não vi violência, mas um time aguerrido é sempre a cara da Chapecoense - disse.

O treinador avaliou que a Chapecoense defende bem, não falta vontade mas precisa melhorar no último terço do jogo. Mas mostrou confiança de que vai conseguir superar isso e também os desfalques para o jogo de domingo, na Arena Condá, contra o São Paulo.

- Nossa torcida nos incentiva e esse é o momento de incentivar muito mais, os jogadores que vão entrar sabe que terão esse apoio e nós temos que passar por tudo isso tenho certeza que domingo a gente dá essa resposta - declarou.

Leia mais notícias sobre a Chapecoense

Confira a tabela da Série A do Brasileirão