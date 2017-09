Emerson Cris teve desentendimento com o goleiro Arthur Moraes no treino mas disse que é algo normal

Nem todo mundo ama o Cris. Nesta sexta-feira, o técnico da Chapecoense, Emerson Cris, estava orientando o treinamento com os jogadores que não atuaram contra o Flamengo. Ao tentar corrigir um posicionamento do goleiro Artur Moraes, houve uma discussão. O treinador pediu para substituir o goleiro, que acabou deixando o trabalho mais cedo. Na entrevista coletiva, Cris minimizou o fato.

— É uma coisa natural, de treino, tem 30, 40 jogadores onde há troca de informações a todo momento e isso é normal. Isso mostra o espírito do grupo, pois todo mundo testá integrado e nosso foco é a Ponte Preta — disse o treinador.

Somente os jogadores que não atuaram na derrota por 4 a 0 para o Rubro-negro, no Rio de Janeiro, participaram do treinamento. Os titulares realizaram um trabalho leve na academia. Emerson Cris disse que o objetivo é recuperar o grupo do desgaste da sequência de dois jogos por semana. Ele afirmou que tudo foi pensado priorizando o confronto contra a Ponte Preta.

Alan Ruschel, que entrou só no final do jogo diante do Flamengo, e Túlio de Melo, que foi poupado por sentir dores no quadril, devem voltar ao time. Quem também retorna é Reinaldo, que estava suspenso na Sul-Americana. Em compensação, o volante Canteros segue lesionado e Douglas Grolli está suspenso. O zagueiro Douglas, que veio do São Paulo, deve fazer sua estreia com a camisa da Chape.

O jogo entre Verdão e Ponte Preta é domingo, às 16h, na Arena Condá.

