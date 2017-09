Volante comemora o terceiro tento dele no Campeonato Brasileiro

A vitória da Chapecoense diante da Ponte Preta por 1 a 0, na Arena Condá, representa uma virada num time que há duas rodadas estava na zona de rebaixamento e agora tem vantagem de quatro pontos do Z-4. Virada de um time que vinha pressionado desde o final do turno, que viajou para amistosos internacionais com desconfiança, que perdeu a Taça Suruga, que demitiu Vinícius Eutrópio e estava se afundando na zona de rebaixamento.

O autor do gol, Lucas Marques, que talvez só foi titular devido à lesão de Canteros, resumiu o que foi seu gol e que também representava o momento da Chapecoense.

— Foi um gol que deu confiança, o jogo estava nervoso e o gol deu tranquilidade — disse o volante, que marcou seu terceiro gol na competição. Os anteriores foram contra Atlético-PR e São Paulo.

Mais que o gol, o zagueiro Fabrício Bruno dimensionou o tamanho do triunfo na Arena Condá.

— Foi uma vitória importante, um jogo de seis pontos, contra um adversário direto. Agora vai ser gostoso ter uma semana para trabalhar sem pressão, vamos buscar um resultado positivo contra o Vasco — afirmou.

