Diante da Ponte Preta, no domingo, a Chapecoense não poderá contar com Grolli, suspenso, nem com Canteros, que não se recuperou de uma lesão muscular. Por outro lado terá o retorno de Reinaldo, que estava suspenso no jogo contra o Flamengo, e de Túlio de Melo, que não atuou nas duas últimas partidas em virtude de dores no quadril.

Reinaldo volta no lugar de Diego Renan. Já Túlio de Melo provavelmente retorna ao time titular no lugar de Wellington Paulista. Na zaga o técnico Emerson Cris tem as opções de Luiz Otávio ou então de Douglas, que ainda não estreou.

Após a derrota por 4 a 0 para o Flamengo, no Rio de Janeiro, na quarta-feira à, noite, a delegação viajou na manhã de quinta-feira e chegou em Chapecó no início da tarde. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na Arena Condá os demais trabalharam no Centro de Treinamento da Água Amarela.

Para este domingo, além ingressos promocionais a partir de R$ 40, a Chapecoense também doou ingressos para os consulados levarem estudantes ao jogo. Cerca de 900 crianças da região já estão confirmadas. A partida contra a Ponte Preta é 16h.

Leia outras informações sobre a Chapecoense

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão