Jogadores da Chapecoense reclamaram de impedimento no primeiro gol do Flamengo

A Chapecoense perdeu para o Flamengo por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena da Ilha, e está eliminada da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, válido pelas oitavas de final da competição, os dois times haviam empatado sem gols na Arena Condá. Um empate com gols até serviria para o time catarinense. Mas o Verdão não resistiu muito tempo.

Logo aos seis minutos, tomou o primeiro gol num lance polêmico. Guerrero foi lançado em impedimento, Jandrei saiu e a bola sobrou livre para Cuéllar marcar. Os jogadores reclamaram que o assistente ergueu a bandeira no lance. Mas o árbitro interpretou que a bola desviou na cabeça de Grolli, o que tiraria o impedimento do atacante peruano.

Minutos depois, Jandrei saiu da área para evitar a finalização e Berrio. A primeira chance de gol da Chapecoense foi com Penilla, que recebeu na área, tirou do zagueiro e concluiu para defesa de Diego Alves. O Flamengo acabou ampliando aos 21 minutos. Guerrero ganhou de Grolli e cruzou para Willian Arão, ex-Chape, marcar o segundo gol. Penilla ainda teve mais uma chance dentro da área mas novamente Diego Alves fez a defesa.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com Penilla chutando e Diego Alves defendendo. E também com mais gol do Flamengo. Em bola cruzada na área, Juan ampliou para 3 a 0 aos 17 minutos. O time de Emerson Cris não teve forças para reagir. E ainda levou mais um gol no final da partida, com Lucas Paquetá.

Em sua terceira Copa Sul-Americana, esta é a pior participação da Chapecoense na competição, ao ser eliminada nas oitavas. Em 2015 deixou o torneio nas quartas de final, diante do River Plate, e, no ano passado, acabou campeã, embora sem disputar a final contra o Atlético, da Colômbia, em virtude e do acidente aéreo com a delegação.

Agora a Chapecoense volta atenção total ao Campeonato Brasileiro e a luta contra o rebaixamento. Domingo enfrenta a Ponte Preta, às 16h, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-4: Diego Alves, Pará, Juan, Réver e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego (Vinícius Jr); Everton Ribeiro, Berrío (Gabriel) e Guerrero (Lucas Paquetá). Técnico: Reinaldo Rueda.

CHAPECOENSE-0: Jandrei, Apodi, Grolli, Fabrício Bruno e Diego Renan; Moisés Ribeiro (Luiz Antônio), Lucas Mineiro e Lucas Marques; Penilla (Júlio César), Arthur Caike (Alan Ruschel) e Wellington Paulista. Técnico: Emerson Cris.

Gols: Cuéllar (F), aos seis minutos, Willian Arão (F), aos 21 minutos do primeiro tempo. Juan (F), aos 17 e Lucas Paquetá, aos 43 do segundo tempo.

Árbitro: Michael Espinoza auxiliado por Stephen Atoche e Michael Orue (trio do Peru)

Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Diego (F); Apodi e Wellington Paulista (C)

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.

Público: 12.039

Renda: R$ 460.758