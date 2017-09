Com duas vitórias seguidas, Chape deixa a zona de rebaixamento e vai ao meio da classificação do campeonato

As duas vitórias sobre Grêmio e Ponte Preta fizeram a Chapecoense pegar o elevador na tabela do Campeonato Brasileiro e subir oito posições em duas rodadas, saltando de 18º, na zona de rebaixamento, para 10º. O time que vinha pressionado e demitiu o técnico Vinícius Eutrópio após derrota em casa para o Cruzeiro, por 2 a 1, há três rodadas, agora figura na primeira parte da tabela.

Para manter a boa fase, a Chape vai ter um desafio curioso: encara, na sequência, três times do Rio de Janeiro. O Verdão visita os alvinegros Vasco e Botafogo e depois recebe o Flamengo. A projeção da direção é de somar quatro pontos para se manter na zona intermediária da tabela de classificação.

– Nesses dois jogos fora de casa, se a gente não somar ponto, pode voltar para a zona de rebaixamento – disse o vice-presidente de futebol do clube, Nei Maidana.

Certo é que a Chapecoense já vive novos ares e já não se vê pressão sobre o técnico interino Emerson Cris, que conduziu o time às duas vitórias na Série A.

– Esses seis pontos em duas rodadas fizeram a diferença e o mais importante agora é que temos tranquilidade para trabalhar nesta semana. Sempre é melhor trabalhar sem essa pressão da necessidade de vencer – destacou Maidana.

Apesar do bom momento, o diretor mantém os pés no chão e alerta que a diferença para o Z-4 é de apenas três pontos.

30/9 - VASCO (F)

A Chapecoense ainda não perdeu para o Vasco na Série A de pontos corridos do Brasileirão. Em 2015 venceu em casa por 1 a 0 e empatou por 1 a 1 no Rio de Janeiro. O Vasco vive situação parecida com a da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. É considerada uma equipe com nível parecido dos catarinense e, teoricamente, seria um jogo para pontuar, mesmo sendo fora.

11/10 - BOTAFOGO (F)

A Chapecoense tem um bom histórico contra o Botafogo. Em 2014, venceu por 2 a 0 na Arena Condá e perdeu por 1 a 0 no Rio. Em 2016, a Chapecoense venceu as duas, 2 a 1 em casa e 2 a 0 fora. Mas em 2017 perdeu por 2 a 0 em casa. O Fogão está em sexto no Brasileirão. Aqui, qualquer ponto é lucro.

15/10 -FLAMENGO (C)

Contra os rubro-negros a Chapecoense não tem se dado bem. Com apenas uma vitória, por 1 a 0, em 2014, com gol de Nenén. No ano passado, empatou por 2 a 2 no Rio de Janeiro, sofrendo um gol no final. Tem também um empate sem gols na Sul-Americana deste ano. Nos outros seis confrontos, foram seis derrotas. Incluindo os 4 a 0 da semana passada, pela Sul-Americana.

Leia outras informações sobre a Chapecoense

Acesse a tabela da Série A do Brasileirão