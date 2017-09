A Chapecoense terá duas mudanças para encarar o Vasco, às 16h de sábado, em São Januário, em relação ao time que venceu a Ponte Preta no domingo, por 1 a 0, em casa. O volante Lucas Marques, que já estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, teve uma lesão de grau dois constatada no músculo femural. O volante Elicarlos, que entrou no segundo tempo do jogo contra a Macaca, é o mais forte candidato. Até porque o volante Canteros continua fora por lesão.

A outra mudança é o retorno de Grolli no lugar de Douglas. O zagueiro que veio do São Paulo teve boa atuação diante da Ponte, mas Grolli vem sendo titular deste metade do primeiro turno. Na entrevista coletiva desta quarta-feira, o volante Lucas Mineiro falou que espera que a Chapecoense fique para sempre na Série A. Por isso, prega concentração do time diante do Vasco, no próximo sábado.

— Temos que nos manter o nosso foco, humildade pois é um jogo chave, de seis pontos e não tem jogo fácil — destaca.

Para o atleta da base, que já conhecia o trabalho do técnico interino Emerson Cris, o time tem que aproveitar o bom momento e não deixar mais o desempenho cair.

