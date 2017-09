Depois de 62 jogos oficiais em oito competições, sem contar os duelos internacionais contra Barcelona e Roma, e da recente eliminação na Sul-Americana para o Flamengo, resta apenas o Campeonato Brasileiro para a Chapecoense, competição que a direção do Verdão sempre fez questão de destacar como prioridade. Por isso, o confronto deste domingo, às 16h, contra a Ponte Preta, na Arena Condá, é encarado como decisão.

A Chape está na 14ª posição , com 28 pontos, mesma pontuação da Macaca, um ponto acima do Z-4. Restam 14 jogos e a projeção é de que serão necessários 17 pontos para garantir permanência na elite. Seis vitórias seriam suficientes. Sete jogos serão na Arena Condá.

No entanto, atuar em casa neste ano não tem sido garantia de bom resultado. Tanto que faz cinco jogos que o Verdão não vence em seus domínios. A última vitória foi contra o São Paulo. Depois, vieram derrotas para Atlético-GO, Corinthians e Cruzeiro, e empate com o Bahia.

O volante Lucas Marques disse que agora é o momento de a torcida apoiar do início ao fim, como fez no jogo da Libertadores contra o Zúlia, em que a Chapecoense virou com um gol no final.

– A torcida precisa ter um pouco mais de paciência, pois vai ser um jogo estudado. Quem perder fica lá embaixo e quem ganhar dá um salto. Aqui na Arena a torcida tem que jogar junto, pois é um jogo de seis pontos – disse o volante.

Sem sorte diante da Macaca

Só que o histórico contra a Ponte Preta não é bom para a Chape. Em três anos, o time catarinense perdeu as três em Campinas e empatou duas em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro. A única vitória, por 3 a 0, foi na Sul-Americana de 2015.

Para este jogo foram tomadas algumas medidas para encher o estádio, como redução do preço do ingressos e doação de bilhetes para estudantes dos municípios que têm consulado do clube.

Dentro de campo, o técnico Emerson Cris avisou que também foram adotadas decisões, como a de poupar Alan Ruschel e Túlio de Melo do jogo contra o Flamengo. Na sexta-feira, os jogadores que foram titulares na Sul-Americana também tiveram um alívio na programação.

Para esta partida o treinador não conta com Grolli, suspenso, e Canteros, lesionado. Mas voltam Reinaldo e Túlio de Melo.

Ficha técnica

Chapecoense: Jandrei; Apodi, Douglas, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro, Alan Ruschel e Arthur Caike; Túlio de Melo e Wellington Paulista. Técnico: Emerson Cris.

Ponte Preta: João Carlos; Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Danilo Barcelos; Naldo, Jadson, Fernando Bob e Renato Cajá; Lucca e Léo Gamalho. Técnico: Eduardo Baptista.

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Leirson Peng Martins (RS)

Data e horário: domingo, às 16h.

Local: Arena Condá, em Chapecó.

