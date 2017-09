Eliminada da Sul-Americana após a derrota por 4 a 0 para o Flamengo, na noite de quarta-feira, na Ilha do Urubu, a Chapecoense foca todas as suas energias no principal objetivo do ano, que é a permanência na Serie A do Campeonato Brasileiro.

Depois da eliminação da Copa Sul-Americana a Chapecoense foca toda sua energia no Campeonato Brasileiro Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

Para isso o clube está fazendo uma promoção de ingresso no confronto de domingo, contra a Ponte Preta, às 16h, na Arena Condá. O ingresso na Geral, que foi R$ 100 no jogo da semana passada contra o Flamengo e que normalmente seria R$ 60 num jogo contra a Ponte Preta, está sendo vendido por R$ 40. Há um desconto de R$ 20 a R$ 30 nas cadeiras. No setor descoberto o valor é R$ 80. Nas cadeiras laterais é R$ 100 e, nas cadeiras centrais, o setor nobre, é R$ 120.

Logo após a derrota para o Flamengo os diretores do clube convocaram a torcida para apoiar o time neste momento decisivo. A Chapecoense saiu da zona de rebaixamento ao vencer o Grêmio no domingo e subiu da 18ª para a 14ª posição, com 28 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta mas com uma vitória a mais.

- A prioridade da Chapecoense é a Série A e a Chapecoense precisa do apoio da torcida pois é um jogo de seis pontos – disse o presidente, Plínio David de Nes Filho.

O presidente destacou que o técnico interino Emerson Cris segue no comando do time.

A delegação tem previsão de saída às 7h30 do Rio de Janeiro e chegada em Chapecó às 13h45.