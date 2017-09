Uma dos motivos do bom desempenho da Chapecoense sob o comando de Emerson Cris, com duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos, tem sido o estilo aberto do treinador, que ganhou a confiança dos jogadores e, com isso, eles tem demonstrado muito empenho dentro de campo.

O treinador interino, mas que está garantido pela direção a menos que tenha uma sequência de derrotas, disse na entrevista coletiva após a vitória contra a Ponte Preta, que tem buscado ouvir jogadores mais antigos do clube, como os remanescentes do grupo do ano passado

- São jogadores emblemáticos, como o Moisés Ribeiro, que sabe como funciona o clube, o Nenén, que todo mundo conhece, e o Alan Ruschel. São jogadores que vivem o clube 24h por dia e a gente tem trocado ideias. E uma forma de eu trabalhar e que tem colaborado para buscar o objetivo principal - disse o treinador.

Em relação a Alan Ruschel, que virou titular com o técnico interino, disse que apenas o poupou no jogo contra o Flamengo, para que tivesse em plenas condições no jogo mais importante, que era contra a Ponte Preta.

Ele elogiou o estreante Douglas e também o lateral Reinaldo, pela dedicação em campo. Emerson Cris faz o jeitão de amigo e defensor dos jogadores nas entrevistas coletivas. Sobre a sua permanência, vem repetindo o que tem dito em cada entrevista coletiva.

- Eu sou funcionário da Chapecoense, trabalho aqui, respeito a instituição e estou aqui para dar minha contribuição - destacou.

Nesta segunda-feira o grupo está de folga. Amanhã ele vai avaliar as condições físicas dos jogadores para ver se poderá contar com todos para o jogo do próximo sábado, 16h, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Aliás, os próximos três adversários são times cariocas. No dia 11 de outubro também joga fora, contra o Botafogo e, no dia 15, enfrenta o Flamengo, na Arena Condá.

