Embora o Flamengo tenha sido melhor do que a Chapecoense na vitória por 4 a 0 o técnico da Chapecoense, Emerson Cris, lamentou na entrevista coletiva a confusão que originou o primeiro gol do time carioca, onde o time catarinense queria impedimento. O assistente chegou a levantar a bandeira mas o árbitro entendeu que a bola desviou em Grolli, antes de chegar ao atacante Guerrero.

- Um gol muda toda a estratégia, a gente só tem a lamentar esse tipo de situação – afirmou Cris.

O objetivo da Chapecoense era segurar o Flamengo e tentar um gol nos contra-ataques. Mas o time catarinense teve poucas oportunidades, a maioria delas com Penilla, que parou no goleiro Diego Alves. Cris justificou a escalação do equatoriano, que fez boa partida, no lugar de Alan Ruschel, para evitar o desgaste do meia.

O comandante da Chapecoense também lamentou as ausências de Reinaldo, suspenso, Canteros e Túlio de Melo, lesionados.

-A gente vem de uma sequência de jogos muito difíceis contra as maiores equipes do Brasil – Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Flamengo de novo – e com um desgaste muito grande dos jogadores. A gente tem buscado esse equilíbrio, buscado retomar aquela identidade da Chapecoense que é um time muito forte dentro de casa e agora tem que colocar o pé no chão e domingo tem um jogo muito difícil contra a Ponte Preta- lembrou.

Cris destacou que a Chapecoense sempre deixou claro que a prioridade é a permanência na Serie A, mas reconheceu que o time tinha suas pretensões na Copa Sul-Americana. A eliminação não foi por ter poupado jogadores pois o time catarinense foi com o que tinha de melhor disponível no momento.

Questionado sobre sua continuidade no comando da equipe ele afirmou que é funcionário do clube e segue fazendo seu trabalho.