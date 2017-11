Goleiro Elias quis ficar num clube de Serie A e espera ter novas oportunidades em 2018 Foto: Sirli Freitas / Chapecoense

O goleiro Elias assinou nesta quinta-feira sua renovação de contrato com a Chapecoense por quatro anos. A direção do time catarinense adquiriu 60% dos direitos do jogador, que fica com 30%. Outros 10% permanecem com o Juventude. Elias disse que está muito bem adaptado à cidade e ao clube.

- Gostei daqui, aceitei o projeto e objetivo era permanecer num clube de Serie A, independentemente de não ter jogado muito neste ano segui trabalhando e tive oportunidade no amistoso contra o Barcelona onde pude aparecer para todo o mundo – lembrou.

Elias teve bom desempenho no Juventude em 2016 e por isso foi contratado pela Chapecoense. Chegou a ser titular em seis partidas no Catarinense, mas acabou perdendo a disputa para Artur Moraes.

Depois, quando Arthur deixou de ser titular, Vagner Mancini optou por Jandrei no Brasileirão e ele não deu mais brecha.

Elias foi escalado para o primeiro jogo contra o Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil . Depois, teve chance só nos amistosos.

No entanto o goleiro vê na agenda cheia do clube para o próximo ano, já classificado para a Sul-Americana e com chances de Libertadores, uma oportunidade de ganhar mais chances.

- Espero ter novas oportunidades e, de Deus quiser, conquistar muitas coisas para o clube – destacou o goleiro de 22 anos.

A Chapecoense também já adquiriu os direitos econômicos até 2021 de Jandrei e Arthur Caike.

