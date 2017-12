A Chapecoense tem dois jogos marcados para o dia 31 de janeiro, na Arena Condá. Um às 17h, contra o Tubarão, pelo Campeonato Catarinense. Outro às 21h45, contra o Nacional do Uruguai, pela Taça Libertadores da América.

A assessoria de imprensa do clube informou que, como não é possível mudar o jogo da Libertadores a Chapecoense vai tentar mudar o jogo do Catarinense. Informalmente o fato já vem sendo tratado pelo clube com a Federação Catarinense de Futebol. Segundo o diretor-executivo Rui Costa, a questão ficou à cargo do presidente, Plínio David De Nes Filho, para tratar o assunto com a Federação.

Existem três quartas-feiras disponíveis: 21 de fevereiro, 28 de fevereiro e 14 de março. O problema é que, se a Chapecoense passar para a terceira fase da Pré-Libertadores, o jogo de volta do mata-mata será no dia 21 de fevereiro.

E se classificar para a fase de grupos vai jogar as duas primeiras rodadas justamente nos dias 28 de fevereiro e 14 de março.

Na Chapecoense a intenção é disputar o estadual com o time da Libertadores. O próprio Rui Costa deu entrevista ao Diário Catarinense defendendo que a participação do clube com o time titular valorizaria o campeonato e também a Federação valorizaria seu representante na competição internacional.

Caso não ocorra mudança o Verdão do Oeste teria que utilizar uma equipe alternativa, com atletas da base. Nesse caso o clube seria prejudicado na sua busca pelo tricampeonato seguido em virtude da fórmula de pontos corridos.

Ou seja, quando mais longe a Chapecoense for na Libertadores, mais dificuldades terá no Catarinense.

