Único representante do futebol catarinense que conseguiu se manter na elite do Brasileirão, a Chapecoense se consolida como a grande força de Santa Catarina na atualidade. Na tarde desta segunda-feira, a CBF atualizou o Ranking Nacional de Clubes e o Verdão ultrapassou o Figueirense, que liderava entre os times do Estado na última versão da mesma classificação.

O Verdão aparece na 14ª colocação entre todos os clubes do país, enquanto o Figueirense está em 19º. O Avaí é o 23º na lista, seguido pelo Criciúma (29º) e pelo Joinville (30º). Entre os 100 primeiros lugares, ainda aparecem Metropolitano (85º) e Inter de Lages (89º).

Na liderança do Ranking Nacional de Clubes estão Palmeiras e Cruzeiro, empatados com 15.288 pontos. Campeão da Copa Libertadores na última semana, o Grêmio está em terceiro lugar. Completam o top 5 Santos e Atlético-MG.

A Federação Catarinense de Futebol continua em quinto lugar no ranking de federações, atrás, respectivamente, da líder São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados

1 Palmeiras - 15.288 pontos

1 Cruzeiro - 15.288

3 Grêmio - 15.092

4 Santos - 14.884

5 Atlético-MG - 14.312

6 Corinthians - 14.076

7 Flamengo - 12.796

8 Botafogo - 11.958

9 Atlético-PR - 11.718

10 Internacional - 11.368

11 São Paulo - 11.098

12 Fluminense - 10.926

13 Vasco - 9.322

14 Chapecoense - 9.010

15 Sport - 8.770

16 Ponte Preta - 8.429

17 Coritiba - 8.423

18 Vitória - 7.690

19 Figueirense - 7.555

20 Atlético-GO - 6.698

