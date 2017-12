Wesley Natã já foi emprestado para o Bahia, Juventude e agora para o Atlético-GO Foto: Divulgação / Bahia

A Chapecoense vai enxugar o elenco em 2018 e por isso, além de não renovar com alguns nomes, já emprestou dois jogadores. O atacante Wesley Natã, 22 anos, que jogou a Série B pelo Juventude, foi emprestado para o Atlético-GO. Outro atacante, Bryan, de 21 anos, foi cedido para o Náutico.

Outros jogadores que aturam no ano passado nas equipes de transição, também podem ser emprestados. A intenção é diminuir o grupo de jogadores, que chegou a 40 no ano passado, para um grupo entre 30 e 34 atletas.

Uma das novidades do elenco será a presença do jovem atacante Bruno Silva, de 17 anos, que foi destaque na Copa do Brasil da categoria Sub-17, com sete gols. Ele vai treinar junto com o grupo principal.

A Chapecoense manteve uma base do time de 2017. Dos titulares apenas Reinaldo, que voltou para o São Paulo, e Luiz Antônio, que retornou ao Flamengo, não continuam. O clube também negocia a permanência do zagueiro Grolli e do lateral João Pedro.

De reforços o único nome dado como certo é do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, 26 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO. Entre os nomes em negociação estão o atacante Leandro Pereira, que está no Sport mas pertence ao Brugge, o lateral-direito Eduardo, do Bahia, e o volante Márcio Araújo, do Flamengo.

