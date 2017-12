A Chapecoense chega na última rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h, contra o Coritiba, na Arena Condá, podendo fazer sua melhor campanha na competição e, de quebra, conquistar vaga na Libertadores de 2018. O duelo do Verdão também passa diretamente pelas pretensões do Avaí, que reforça a torcida pela equipe do Oeste, já que o Coxa é um dos rivais diretos do Leão na luta contra o rebaixamento.

A Chape está em nono lugar, com 51 pontos. Como o Grêmio conquistou a Libertadores no meio desta semana, agora são oito times que se classificam ao torneio internacional por meio da Série A. À sua frente o Verdão vê o Botafogo, com 52, além de Vasco e Flamengo, com 53. Se os três cariocas não vencerem, os catarinenses podem terminar em sexto e ir direto na fase de grupos.

O técnico Gilson Kleina observou que, apesar de já ter conseguido a permanência na Série A, que era o principal objetivo, e a vaga na Sul-Americana, o time mantém o foco para tentar algo a mais.

– Disputar a Libertadores seria um grande feito no ano. É mérito de um trabalho que começou com o Mancini (Vagner), passou pelo Vinícius (Eutrópio), Emerson (Cris) e agregamos a partir de nossa chegada – disse.

O volante Elicarlos, que será substituto do suspenso Amaral, disse que os jogadores estão motivados para tentar o que seria a segunda seguida da Chapecoense na torneio da América.

– Sem dúvida, o nosso foco era a permanência e a vaga na Sul-Americana, mas agora depende só de nós mesmos para chegar mais longe – afirmou.

Apesar da baixa de Amaral e do zagueiro Grolli, suspensos, Kleina terá de volta o atacante Arthur Caíke, que cumpriu suspensão contra o Bahia, e também do zagueiro Fabrício Bruno e de Moisés Ribeiro ao time titular. Na Bahia, eles ficaram no banco por causa de dores musculares. Quem ganhou vaga no time titular foi João Pedro, no lugar de Luiz Antônio.

A Chapecoense também pode superar a melhor campanha do clube na Série A, que foi no ano passado, com 52 pontos.

Nesta partida, jogadores, dirigentes e funcionários da Chapecoense usarão camisas com os nomes das vítimas do acidente aéreo que completou um ano na última quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Jandrei, Apodi, Douglas, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Elicarlos, João Pedro e Canteros; Arthur Caike e Wellington Paulista. Técnico: Gilson Kleina.

CORITIBA: Wilson; Léo, Márcio, Cleber Reis e Thiago Carleto; Jonas, Edinho, Tiago Real e Iago; Rildo e Kleber. Técnico: Marcelo Oliveira.

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro (trio de SP).

Horário: 17h

Local: Arena Condá, em Chapecó.

