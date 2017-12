A Câmara de Vereadores de Chapecó aprovou neste mês um projeto de lei que interessa a Chapecoense. O município passaria a conceder para a iniciativa privada, através de parcerias público-privadas, espaços públicos como praças, aeroporto, terminal rodoviário e a Arena Condá.

O prefeito Luciano Buligon espera economizar cerca de R$ 1 milhão por mês com a cessão destes espaços e investir esse recurso em obras. Buligon disse que a Arena Condá poderá ser concedida em sua totalidade ou parcialmente, em virtude de existirem alguns órgãos públicos como o Procon, secretaria de Habitação e Secretaria da Saúde, nas alas Sul e Norte do estádio.

– Vamos aguardar uma proposta que pode ser da Chapecoense ou de outro interessado em explorar a Arena Condá – disse o prefeito de Chapecó.

Vice-presidente administrativo e financeiro do clube, Ivan Tozzo informou que há interesse da administração municipal em repassar a gestão da Arena e também interesse do clube em assumir o espaço.

– Informalmente esse assunto já vinha sendo tratado, mas agora a gente precisa sentar e conversar com a diretoria, com o conselho e ver se é bom para o clube assumir. Acredito que em janeiro a gente deve marcar uma reunião para tratar do assunto – explicou Tozzo ao DC.

Atualmente, a Chapecoense já banca a manutenção do gramado, vestiários, funcionários que trabalham na Arena e também de toda a pintura. No momento, a prefeitura ainda paga a conta da energia elétrica.

Tozzo disse que seria interessante o clube assumir a praça esportiva, pois poderia explorar melhor o espaço, com camarotes, aluguel para shows e outros investimentos. Atualmente há algumas limitações de uso por ser um espaço público. O prefeito Luciano Buligon garante que a concessão não significa que deixarão de serem feitos investimentos públicos, já que o patrimônio continua sendo do município.

Em outubro foi assinado um convênio para ampliação e modernização da Arena Condá, entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 16 milhões, recursos provenientes do Ministério dos Esportes.

