A emoção marcou o ano de 2017 da Chapecoense. Tanto fora, quanto dentro de campo. Por isso a classificação para a pré-Libertadores foi tão comemorada pelos membros da diretoria.

- A torcida da Chapecoense pode se orgulhar, pois uma cidade com 220 mil habitantes tem o oitavo melhor time do Brasil – disse o vice-presidente Ivan Tozzo, que no final do ano passado assumiu o time interinamente após a queda do avião com a delegação do clube, na Colômbia.

Aliás, somente Santos e Chapecoense não serão times de capital no Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Para o presidente do Conselho Deliberativo, Gilson Vivian, o ano foi de muitos desafios, pela reconstrução e o grande número de compromissos.

- Tivemos pessoas novas na diretoria, jogadores que chegaram e tiveram que aprender a identidade do clube mas o que marcou foi a união da diretoria e a terminação nos momentos difíceis, isso fez a diferença – avaliou Vivian.

Em alguns momentos parecia que o time iria cair para a zona de rebaixamento, houve críticas na demissão de Vagner Mancini, o erro na escalação de Luiz Otávio na Libertadores e até uma faixa contra o presidente Plínio David de Nes Filho e o diretor-executivo de futebol, Rui Costa.

O presidente mesmo quando o time estava na décima sexta posição afirmava que iria terminar entre os dez.

- Eu tinha convicção no trabalho que vinha sendo feito, isso é fruto do trabalho do profissionalismo e da torcida que abraçou o time – disse o presidente.

Ele lembrou das vítimas do acidente, que foram homenageadas tanto pela conquista, quando por algumas ações como o corredor com imagens que foi inaugurado na data de um ano do acidente. E disse que fará um corredor com imagens dos elenco atual, que fez algo sem comparação no futebol mundial.