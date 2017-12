O empresário paranaense Rodolfo Forte Neto, sócio da RBR Gold Negociações Esportivas Ltda., de São José do Caiuá-PR, esteve em Chapecó nesta sexta-feira, acompanhado de seu advogado, e fez uma denúncia contra a Associação Chapecoense de Futebol.

Em entrevista coletiva no Hotel Lang, ele mostrou uma autorização do presidente Plínio David de Nês para que intermediasse negociações de patrocínios e jogos no exterior. Para isso receberia percentual de 10% sobre o valor conseguido. Também apresentou uma cópia de contrato, mas sem assinatura.

Ele afirmou que buscava um contrato de US$ 36 milhões com a Qatar Airways, por três anos. Disse também que teve participação no amistoso contra o Roma, em setembro, mas não recebeu comissão. Rodolfo garantiu que vai acionar a Chapecoense judicialmente.

A Chapecoense informou que o setor jurídico do clube deve se manifestar também em entrevista coletiva, prevista para esta sexta-feira.