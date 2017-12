Quis o destino que o gol da classificação para a pré-Libertadores fosse um dos jogadores que mais ajudou as famílias das vítimas do acidente com a Chapecoense , o atacante Túlio de Melo. Tanto que ele dedicou o gol para elas.

- Sem dúvida, me sinto muito honrado por ter feito esse gol, Deus me abençoou , dedico o gol e a vitória às famílias. Estou muito feliz pois esse ano cumprimos a missão de deixar o time no mesmo patamar que o time do ano passado deixou, é uma maneira de homenageá-los – disse o atacante, que foi um dos mentores da criação da Associação Brasileira das Vítimas do Acidente com a Chapecoense (Abravic).

Antes da partida contra o Coritiba, jogadores, dirigentes e funcionários do clube entraram no gramado com uma camisa com o nome de cada uma das 71 vítimas fatais. Túlio de Melo escolheu Ananias, que era um dos jogadores que tinha mais amizade no grupo com quem conviveu em 2015, tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana.

Túlio não ficou em 2016 pois recebeu uma proposta financeira do Sport que era o triplo do que recebia no Verdão. Mas voltou para ajudar a reconstruir o clube. E foi importante nessa caminhada. Fez cinco gols no Catarinense, um na Sul-Americana, um na Recopa e sete no Brasileirão, sendo três nas últimas quatro rodadas, nos três jogos em que entrou no segundo tempo, contra Vitória, Atlético-GO e Curitiba.

Durante o ano ele oscilou entre a titularidade e reserva. E só lamentou a forte cobrança num momento em que o clube estava se reestruturando.

- Não deu três meses e a cobrança já era maior do que em 2015, mas a justiça de Deus nunca falha, a gente foi crescendo e ganhando confiança – destacou.

O atacante encerra seu contrato com o clube neste final de ano. Nos bastidores há informação de que ele poderá ir para o exterior. O jogador disse que não sabe de nada. Agora ele quer férias. Mesmo que não fique, Túlio de Melo é um dos jogadores que marcou sua passagem pelo clube.

