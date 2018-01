O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, de 26 anos, foi apresentado de forma oficial nesta quarta-feira pela Chapecoense, que já tinha confirmado a contratação ainda em dezembro. O jovem atleta, emprestado pelo Bragantino com opção de compra após o contrato que vai até o final de 2018, disputou o Brasileirão no ano passado pelo Atlético-GO e chega com a difícil missão de substituir Reinaldo, jogador que se destacou na última temporada no Verdão do Oeste pela qualidade técnica e característica mais ofensiva.

Na última semana, o técnico Gilson Kleina afirmou que substituir Reinaldo é uma missão difícil, mas que Bruno Pacheco "preenche os requisitos". Ao vestir a camisa 6, o reforço da Chape preferiu não fazer comparações e disse que "vontade não vai faltar" para fazer história dentro do clube.

– Ele (Reinaldo) é um grande jogador, mas eu estou aqui para buscar o meu espaço. Estou emocionado de estar aqui, onde quero fazer história, um bom trabalho. Pode ter certeza que vontade não vai faltar, nem determinação – disse Bruno Pacheco.

O jogador agradeceu a oportunidade e o carinho que já tem recebido dos torcedores da Chapecoense, além de afirmar que era um desejo seu jogar no clube.

– Assim que surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes em vir. Foi difícil chegar aqui e quero dar o meu melhor.

Ao estrear no futebol profissional na Copa São Paulo de Futebol Júnior, aos 18 anos, e ter enfrentado dificuldades para subir ao profissional, Bruno Pacheco afirmou estar muito emocionado com a oportunidade de disputar uma Libertadores.

– É uma emoção que não tem como explicar. Vou jogar como se fosse meu último campeonato. Não sou jogador badalado, ninguém me conhece. Eu vou buscar o meu espaço com muita humildade – falou o atleta.

Ao elogiar o jogador pela campanha em 2017, o diretor executivo Rui Costa disse que o clube escolheu a dedo Bruno Pacheco e deu as boas-vindas já deixando recado.

– Desejamos que consiga escrever uma história tão bonita quanto a de quem vestiu essa camisa.

Bruno Pacheco deve estar em campo no sábado, às 19h, quando a Chape enfrenta o Tubarão em jogo-treino na Arena Condá. A estreia oficial é diante do Concórdia, no dia 17, às 20h30min, na abertura do Catarinense.