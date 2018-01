A Chapecoense está na disputa do Prêmio Laureus. Nesta terça-feira, a Laureus World Sports Academy confirmou que a Chape concorre na categoria Retorno do Ano. O clube do Oeste de Santa Catarina terá como principal concorrente o Barcelona. Ainda estão na disputa Roger Federer (Tênis), Valentino Rossi (MotoGP), Sally Pearson (Atletismo) e Justin Gatlin (Atletismo).

A eleição, que acontece por meio de voto popular, ainda tem a Chape concorrendo em outra categoria: melhor momento esportivo de 2017. O motivo é justamente referente a tragédia ocorrida com o elenco do Verdão do Oeste no voo da Lamía, na Colômbia. Em novembro de 2016, o avião caiu próximo a Medelín e matou 71 passageiros.

Roger Federer (Tênis), Cristiano Ronaldo (Futebol), Mo Farah (Atletismo), Chris Froome (Ciclismo), Lewis Hamilton (Fórmula 1) e Rafael Nadal (Tênis) concorrem como melhor atleta masculino do ano. No feminino, as concorrentes são Serena Williams (Tênis), Garbiñe Muguruza (Tênis), Caster Semenya (Atletismo), Allyson Felix (Atletismo), Katie Ledecky (Natação) e Mikaela Shiffrin (Esqui).

O vencedor será conhecido em cerimônia no dia 27 de fevereiro, em Mônaco.