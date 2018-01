De olho no calendário cheio em 2018, a Chapecoense usa os poucos dias que restam antes da estreia na temporada - dia 17 contra o Concórdia - para trabalhar o preparo físico dos atletas. Condição que preocupa o técnico Gilson Kleina. São dez jogos em pouco mais de um mês e o risco de lesão é grande.

Em coletiva nesta segunda-feira, no CT Água Amarela, o preparador físico Marcos Cézar, o Marquinhos, repassou orientações aos jogadores com contrato ainda no período das férias para mantê-los ativos e com possibilidade de voltarem ao campo com trabalhos integrados desde o primeiro dia da reapresentação.

– Se lembrarmos do início da temporada passada, desde os primeiros dias, por conta do calendário enxuto, já começamos com trabalhos integrados, visando melhorar condições físicas, mas também aspectos técnicos e táticos. Os atletas se apresentam em uma condição física que permite trabalhar neste sistema desde o primeiro dia – disse Marquinhos.

O preparador físico assegurou que os jogadores estão em boa condição, mesmo que ainda não a ideal. Marquinhos projeta que a equipe esteja em bom nível de rendimento até a pré-Libertadores, ou seja, o dia 31 de janeiro.

– Todos se apresentaram muito bem. Em todos os trabalhos até agora, o grupo em 100% participou de todas as atividades. Mantivemos 70%, 80% do plantel e isso vai ajudar na estruturação da equipe – falou o preparador.

Marquinhos também elogiou a recuperação do zagueiro Neto, que vai voltar de forma oficial aos jogos nesta temporada.

– Está acima da expectativa. Se apresentou bem, tem respondido bem aos treinamentos, está trabalhando com o grupo praticamente todos os treinos. Temos uma cautela em como ele vai evoluir. Não traçamos uma expectativa de quando pode estrear, mas está mantendo a intensidade como todo o grupo, isso já é muito positivo – completou.

A Chape estreia oficialmente na temporada no dia 17, às 20h30min, contra o Concórdia, pela primeira rodada do Catarinense. Antes, neste sábado, às 19h, o Verdão do Oeste realiza um amistoso diante do Tubarão, na Arena Condá.

