A Chapecoense está eliminada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quinta-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, O Verdão do Oeste foi derrotado pelo São Paulo, por 2 a 0, com dois gols de Toró, pela segunda fase do torneio. Assim, a Chape não consegue repetir 2017, quando eliminou o Tricolor, nos pênaltis, nesta mesma fase, em confronto disputado na cidade de Capivari.

A partida ainda ficou paralisada por 16 minutos no segundo tempo por conta de um apagão no segundo tempo, quando o Tricolor já vencia, por 2 a 0. Agora, o São Paulo enfrenta, na terceira fase, o Botafogo-SP, que fez 1 a 0 sobre a Ponte Preta. Será o reencontro dos times, que estavam no grupo 10 na primeira fase, em Ribeirão Preto. Na ocasião, o time da Capital venceu, por 4 a 0, e avanço com a primeira colocação da chave.

A Chape teve chances com Alan no primeiro tempo. Na primeira delas, o camisa 9 cobrou falta, mas viu a defesa de Júnior. Na segunda, a bola passou muito perto da trave do Tricolor em arremate de fora da área. Na defesa, Tiepo segurou o chute de Liziero e quando não chegou a tempo, contou com o travessão para não sofrer o gol. No final da primeira etapa, Alan tentou mais uma vez surpreender o São Paulo, mas a bola foi por cima.

Na etapa final, porém, a expulsão do zagueiro Ruan, aos 14 minutos, foi decisiva. Com um a menos, a Chape sucumbiu diante da superioridade tricolor. Toró fez os dois gols, de forma muito semelhante. No primeiro, aos 18 minutos, ele mandou no ângulo esquerdo de Tiepo. No segundo, sete minutos mais tarde, o atacante bateu de novo de perna direita, mas desta vez a bola foi no canto esquerda baixo do goleiro do Verdão.