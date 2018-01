O veterano Nenén, meia de 35 anos, teve a renovado seu contrato com a Chapecoense por mais uma temporada. O meia tem quase 300 jogos pelo clube e esteve em campo em todos os acessos no Campeonato Brasileiro, além do título da Sul-Americana, em 2016.

Muito elogiado pela diretoria por sua atuação em campo e como líder fora dele, e classificado pelo diretor executivo, Rui Costa, como o atleta que melhor traduz o que é ser jogador da Chapecoense, Nenén disse que a recíproca é verdadeira e que está honrado em continuar vestindo a camisa do Verdão.

O jogador chegou em 2009 no clube e a comparação de estrutura e de jogos foi inevitável.

– No começo o calendário de apenas quatro meses de jogos e nenhuma série para disputar assustou um pouco. Estaria mentindo se dissesse que imaginava chegar onde estamos. Crescemos a cada conquista, com muita força de vontade.

Nenén destacou o desejo de continuar na equipe e na cidade onde viu crescer as duas filhas.

– Eu só tenho a agradecer. Estou cada vez mais honrado e feliz em estar ao lado de pessoas de caráter e que têm confiança no meu trabalho.

A Chape entra em campo no sábado, às 19h, em amistoso contra o Tubarão na Arena Condá. A estreia oficial é diante do Concórdia, no dia 17, às 20h30min, na abertura do Catarinense 2018.