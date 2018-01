Vice-campeã catarinense sub-20, a Chapecoense não resistiu à Ponte Preta, atual vice-campeã paulista sub-20. Na estreia dos times pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Macaca venceu, por 1 a 0, em jogo disputado nesta quarta-feira, no Estádio José Lancha Filho, em Franca, pelo Grupo 9.

A Ponte marcou o único gol do jogo com Alan, aos cinco minutos do primeiro tempo. De dentro da área, ele bateu de perna esquerda, e a bola foi no canto direito baixo de Tiepo. A Chape teve a melhor chance de empate com Guedes, mas o goleiro Guilherme espalmou o chute forte de longe.

No outro confronto pelo Grupo 9, o Araxá-MG venceu a Francana, time da casa, por 1 a 0. Cunha, aos 37 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol do jogo. Com isso, os mineiros e os paulistas estão empatados em todos os critérios e dividem a primeira posição. Chape e Francana não pontuaram.

O resultado obriga que a Chape vença o próximo jogo, agendado para o sábado, às 19h, contra o Araxá, novamente no Lancha Filho, em Franca. Em caso de uma nova derrota, o Verdão do Oeste dificilmente terminará entre os dois primeiros colocados e, assim, se despedirá da Copa SP.