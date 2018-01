Foi com uma dose extra de sufoco, mas a Chapecoense conquistou a vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira, o Verdão do Oeste sofreu bastante, mas venceu a Francana, por 2 a 1, no estádio José Lancha Filho, em Franca, pela terceira rodada do grupo 9.

O resultado garantiu a Chapecoense na segunda colocação da chave, com quatro pontos, bem como o Araxá-MG. O time catarinense, porém, levou a melhor no saldo de gols (0 a -2) e se classificou. A Ponte Preta, com nove pontos, foi a melhor equipe do grupo 9, enquanto a Francana não pontuou.

A Chapecoense pressionou até abrir o placar. Aos 14 minutos, Silvano aproveitou o cruzamento pelo lado direito e tomou a frente da marcação para escorar. O time paulista chegou pouco ao campo de ataque, mas contou com a colaboração de Tiepo para empatar. Aos 27, o goleiro saiu mal do gol após cobrança de falta, e Emerson desviou de cabeça para fazer 1 a 1.

Após mudanças antes do começo do segundo tempo, a Chape permaneceu ditando o ritmo de jogo. A defesa se postou melhor, fechou os espaços, enquanto que o ataque criou chances e marcou o segundo gol. Aos 12 minutos, Alan aproveitou cruzamento pelo lado direito do ataque e se antecipou ao goleiro da Francana para cabecear e decretar a classificação.

O Verdão do Oeste terá pela frente na segunda fase o São Paulo. O Tricolor terminou com a melhor campanha do grupo 10. A partida deve acontecer no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A Federação Paulista de Futebol vai divulgar nesta quarta-feira a data e o horário do confronto eliminatório.