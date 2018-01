Líder do Campeonato Catarinense e com 100% de aproveitamento, a Chapecoense terá mudanças contra o Criciúma quarta-feira, às 21h45min, no Heriberto Hülse, pela terceira rodada. O volante Moisés Ribeiro e o meia Nadson e Moisés Ribeiro serão poupados. A dupla sentiu desconforto muscular devido à intensidade dos primeiros jogos sob muita chuva.

– O Nadson sentiu um desconforto na parte posterior da coxa, e o Moisés no joelho. Eles não estão lesionados, mas nossa opção junto à comissão técnica foi preservar esses jogadores devido a pré-temporada curta e dois jogos extremamente desgastante, com campo pesado – explicou o médico ortopedista do clube Alexandre Bernardi.

No lugar dos meias, devem entrar Alan Ruschel e Lucas Mineiro, ambos relacionados para o jogo. A equipe também tem a volta do lateral Apodi, que estava fora no último fim de semana para o nascimento do primeiro filho. No ataque, o técnico Kleina deve manter Guilherme e Wellington Paulista, artilheiro e capitão, respectivamente.

A Chape deve ter Jandrei; Apodi, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Lucas Mineiro, Elicarlos e Alan Ruschel; Guilherme e Wellington Paulista. O Verdão do Oeste soma seis pontos, assim como o Figueirense, únicos a vencerem os dois jogos no Estadual.

