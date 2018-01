Wellington Paulista teve seu contrato renovado com a Chapecoense por mais duas temporadas. Depois de um 2017 de adaptação, o atacante projetou um ano difícil para o time, que tem calendário cheio e apertado – Catarinense, Brasileirão e Libertadores -, mas afirmou que a manutenção de 80% do elenco de 2017 foi "a melhor contratação" do clube.

– No ano passado foi mais difícil, porque a gente não se conhecia e tivemos que nos adaptar. Neste, não, já começamos sabendo o que fazer, como cada um joga. Isso ajuda muito. 2018 vai ser muito difícil, mas estamos preparados para buscar coisas maiores na Chape – disse.

WP9 foi artilheiro da Chape no ano passado, com 17 gols e se tornou uma das principais peças na reconstrução do time na campanha que levou o time à Libertadores e à melhor marca alcançada no Brasileiro - chegar entre os 10 primeiros. Por tudo isso, ele já deixou seu nome na história do clube, mas ele quer mais, até por isso renovou o contrato.

– Foi o carinho por Chapecó. Eu tive um ano maravilhoso aqui. Consegui o respeito do torcedor, da diretoria, de todo mundo. Estou muito feliz por retornar ao time que me deu muita alegria no ano passado – completou.

O diretor executivo da Chape, Rui Costa, afirmou que o clube buscou estender contratos com os jogadores, não só Wellington Paulista, com intenção de estruturar a equipe para um período mais longo.

– Temos que pensar na Chape do presente e do futuro. É um projeto de vida, não é só um contrato – disse o dirigente.

A estreia da Chapecoense na temporada será na quarta-feira, às 20h30min, no clássico contra o Concórdia, pelo Catarinense. Antes disso, tem amistoso neste sábado, às 19h, contra o Tubarão, na Arena Condá.