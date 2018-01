A Chapecoense tem mais um reforço para a temporada 2018. Nesta sexta-feira, o Flamengo confirmou a liberação do volante Márcio Araújo para o Verdão do Oeste. A publicação no site oficial do clube carioca, porém, não dá detalhes sobre a negociação, mas o jogador rescindiu o vínculo junto ao Rubro-Negro e assinará contrato de dois anos com o Verdão do Oeste.

Aos 33 anos, Márcio Araújo estava no Flamengo desde 2014. Logo no seu primeiro ano, o volante marcou o gol que decretou o título Estadual para o clube. Antes, ele havia defendido times como Atlético-MG e Palmeiras, além de uma passagem pelo Kashiwa Reysol, do Japão.

Araújo é aguardado na próxima semana na Arena Condá para realizar exames médicos e assinar o contrato. Por ter atuado pelo Flamengo até o dia 13, data da final da Copa Sul-Americana, e entrado em férias na data seguinte, por lei ele deverá ficar em férias até o dia 13 de janeiro.

A Chapecoense tenta convencer o jogador a abrir mão dos últimos dias de descanso para iniciar os trabalhos junto ao restante do elenco. Isso porque, o Verdão do Oeste tem estreia no Catarinense marcada para o dia 17, além de focar na preparação para a pré-Libertadores.

A relação entre Chapecoense e Flamengo cresceu bastante. No ano passado, por exemplo, o meia Canteros foi cedido por empréstimo pelo Rubro-Negro e seguirá no Verdão do Oeste em 2018. Nesta sexta-feira, o preparador de goleiros Rogério Maia foi liberado pela Chape para trabalhar no clube do Rio de Janeiro.

Confira outras notícias sobre a Chapecoense