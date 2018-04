Só mais 90 minutos para definir qual dos times ficará com o título do Campeonato Catarinense 2018. A Chapecoense é mandante neste domingo, às 16h, contra o Figueirense por ter realizado melhor campanha na primeira fase. E para o volante Amaral essa é a principal vantagem do Verdão do Oeste: ter um número maior de torcedores na Arena Condá.

– A nossa vantagem é ter o torcedor ao nosso lado. Isso será importante porque é um jogo difícil, complicado, contra um adversário que fez um bom campeonato. Temos essa vantagem do torcedor, no campo que a gente conhece. Temos de nos impor, como fizemos na competição, para fazer uma grande partida e deixar o título em Chapecó – disse.

Amaral esteve em campo nos dois jogos da Chape contra o Figueirense na primeira fase. Na ida os times ficaram no 0 a 0, no Orlando Scarpelli. Na volta, o Verdão do Oeste fez 3 a 2 e garantiu a final na Arena Condá. Para o experiente volante, agora a situação é diferente e cada detalhe será importante para a busca de mais uma taça do Estadual.

– Uma final é diferente, que decide tudo que fizemos no campeonato, se resume a este jogo. Estamos trabalhando forte esta semana, a decisão começa hoje, para ganhar nos detalhes e chegarmos ao jogo concentrados, com o mental forte e bem fisicamente, em todos os aspectos. É jogo que não pode haver erro – completou.

Na primeira fase, a Chapecoense fez 41 pontos e foi derrotada somente uma vez. O Verdão tenta o tricampeonato, pois venceu o Joinville em 2016 e no ano passado superou o Avaí na final do Catarinense.

