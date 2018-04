A Chapecoense passou os 15 primeiros jogos do Campeonato Catarinense 2018 com apenas dois gols sofridos. No entanto, depois de assegurada a classificação para a final, a equipe sofreu seis tentos nas últimas três partidas da competição, a invencibilidade do goleiro Jandrei foi quebrada. A equipe teve a meta vazada duas vezes em cada uma das três partidas. No entanto, o camisa 1 garante que a situação não será a mesma no duelo decisivo contra o Figueirense.

— A gente trabalha para evitar, mas nem sempre consegue. Às vezes em uma desatenção sofremos os gols. E foram em erros nossos. Sabemos o que corrigir para voltar a ser uma defesa que não sofre gols. O importante é que estamos vencendo ou empatando, uma sequência boa sem derrota. Essa questão de sofrer gols não vai nos atrapalhar, pois chegaremos bem concentrados — disse Jandrei, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O Verdão encara o Figueirense às 16h deste domingo, na Arena Condá. Até lá, a Chape vai aproveitar a preparação para entrar em campo completamente focada para não cometer erros e poder conquistar o tricampeonato estadual.

— Concentração não faltou. Às vezes é normal desligarmos. Mantivemos uma regularidade boa, mas uma hora ou outra vai acontecer o erro. Temos que corrigir isso o quanto antes para não chegar a uma derrota.