O atacante Leandro Pereira já está em Chapecó para assinar com a Chapecoense. Ele chegou no início da tarde e até amanhã deve fazer os exames médicos, antes de assinar contrato com o clube.

No entanto, como é semana de decisão do Catarinense, ele somente deve ser apresentado na próxima semana.

No ano passado a Chapecoense já havia encaminhado a contratação do atacante. Ele chegou a assistir uma partida do Brasileirão na Arena Condá. Mas nos exames médicos foi identificada uma lesão no joelho do jogador e a negociação foi cancelada.

No início do ano a contratação também foi cogitada. Ele chegou a jogar na Chapecoense em 2014, quando marcou dez gols no Brasileirão.