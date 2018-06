O trailer do documentário “Nossa Chape” começou a se propagar nas redes sociais neste fim de semana. São imagens do filme com duração de 1h41min e ainda não tem data de lançamento confirmada no Brasil. O longa se propõe a contar como foi a superação da Chapecoense à tragédia ocorrida no final de 2016, quando a aeronave que levava a delegação, convidados e jornalistas para a Colômbia, para a final da Copa Sul-Americana, sofreu acidente.

A direção é de Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist, com o lançamento previsto para o dia 7 (quinta-feira) nos Estados Unidos. Os norte-americanos tiveram amplo acesso ao clube no ano passado para a produção do filme, com contato com novos atletas e os sobreviventes. Os irmãos que regem o documentário também assinam “Pelé: O Nascimento de Uma Lenda”, lançado no ano passado.

Veja o trailer abaixo

