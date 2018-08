Em sua primeira passagem, Guto Ferreira assumiu a equipe durante o segundo turno do Brasileirão em 2015

Após a demissão de Gilson Kleina, a Chapecoense foi rápida e logo pela manhã de terça-feira confirmou o substituto: Guto Ferreira. O treinador deve assumir a equipe nos próximos dias e iniciar a sua segunda passagem pelo Verdão, clube que havia comandado entre 2015 e 2016.

A Associação Chapecoense de Futebol anuncia a contratação do treinador Guto Ferreira. ⚽️#VamosChape — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 7 de agosto de 2018

Em sua primeira passagem, Guto Ferreira assumiu a equipe durante o segundo turno do primeiro ano da Chape na Série A do Brasileirão. Além de evitar o rebaixamento, chegou às quartas de final da Copa Sul-Americana, perdendo apenas para o River Plate, da Argentina. O aproveitamento do treinador naquele ano foi de 43,1% e seu contrato foi renovado.

Em 2016, o técnico comandou o clube na conquista do Campeonato Catarinense. Ele deixou a Chapecoense, que brigava na parte de cima da tabela do Brasileirão, para assumir o Bahia na Série B. Com 18 vitórias, 11 empates e cinco derrotas, Guto Ferreira teve aproveitamento de 63,7 % naquela temporada.

O Verdão só volta a entrar em campo no domingo. O próximo compromisso, válido pela Série A, é contra o Corinthians, às 16h, na Arena Condá.