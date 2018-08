O empate por 1 a 1 com o Sport na noite de domingo marcou o fim da linha para o técnico Gilson Kleina no comando da Chapecoense. Na noite desta segunda-feira, a equipe do Oeste catarinense confirmou a demissão do treinador e do executivo de Futebol, Rui Costa.

Kleina assumiu a equipe durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, salvando o time do rebaixamento e levando até o histórico oitavo lugar na tabela de classificação, que rendeu ao clube a vaga na Pré-Libertadores. Neste ano, no entanto, amargou o vice-campeonato do Catarinense, perdendo a final em casa para o Figueirense, e conduziu o Verdão ao pior início de Série A desde 2014.

O treinador esteve à frente da Chapecoense em 51 partidas, obtendo 21 vitórias, 20 empates e 10 derrotas.

Como o técnico já vinha sendo questionado desde a noite de domingo, quando a Chapecoense sofreu o empate do Sport nos acréscimos do segundo tempo, sua demissão não causou tanta surpresa quanto a saída de Rui Costa.

Ele estava trabalhando no Verdão desde o fim de 2016, quando assumiu a missão de reestruturar o departamento de futebol do clube após o acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, entre dirigentes, jogadores, membros da comissão técnica e jornalistas.

Confira o comunicado da Chapecoense

A Associação Chapecoense de Futebol informa que o treinador Gilson Kleina e o Diretor Executivo de Futebol, Rui Costa, deixam respectivamente o comando técnico e o cargo de Diretor Executivo do Clube.

A Chapecoense agradece aos profissionais pela dedicação e pelo trabalho exercido no Clube, desejando-os sucesso em seus futuros projetos.

