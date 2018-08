Empate com gosto de derrota para a Chapecoense, mesmo que fora de casa, neste domingo na Ilha do Retiro. Com uma sólida marcação defensiva, o Verdão abriu o placar logo no começo da partida com Wellington Paulista e administrou bem o resultado. No entanto, cedeu o empate nos acréscimos do segundo tempo para o atacante Carlos Henrique. Com o resultado, o time catarinense permanece em 16º na tabela do Brasileirão, com 17 pontos, um à frente do Santos - que tem um jogo a menos.

Primeiro tempo

Os dois times entraram com a corda no pescoço em Recife: o Sport há seis jogos sem vencer e a Chape na zona do rebaixamento em função da vitória santista no sábado. E como era de se esperar, a partida começou tensa, com ambas equipes marcando forte e pouca criação. Aos 5 minutos, Cláudio Winck dividiu uma bola aérea com Osman e foi atingido na nuca, o que deu uma ideia do que seria a partida.

Não demorou, no entanto, para o Verdão desencantar. Com apenas 12 minutos, Yann Rolim passou disparado por dois marcadores, com direito a pedalada em cima do zagueiro, chegou à linha de fundo e pifou WP9. O atacante, que não marcava há sete rodadas jogos, só mandou pro fundo da rede. Inspirado, no lance seguinte quase marcou o gol que Pelé não fez. Ao ver que o goleiro Magrão estava adiantado, tentou encobri-lo do meio do campo, mas pegou mal na bola. O time continuou pressionando, apesar da vitória parcial.

Aos 36 minutos, numa cobrança de falta, Fellipe Bastos desviou, e Jandrei, já batido, tirou a bola com os olhos , que saiu pela sua direita. Minutos antes do final da primeira etapa, num escanteio, Ronaldo Alves cabeceou forte, a bola quicou e passou por cima do ângulo direito de Jandrei. A equipe de casa empilhou cinco escanteios, nenhum com sucesso.

Etapa complementar

O Sport voltou ainda mais ofensivo, com o atacante Rafael Marques no lugar do volante Deivid. Logo aos sete minutos, Gabriel pega um rebote de fora da área e manda uma paulada de primeira, que para em cima da rede. A Chape fica envolvida pela pressão rubro-negra, com Sander e Marlone levando perigo à área do Verdão. Aos 23, o paraguaio Orzusa estreou pela Chape no lugar de Elicarlos, que saiu lesionado. O gringo, no entanto, não conseguiu mostrar seu futebol.

Somente com 30 minutos do segundo tempo, a Chape voltou a ameaçar. Primeiro com Canteros, que bateu forte e forçou Magrão a espalmar para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou no chão para Thyere, que chutou rasteiro. O goleiro do Sport defendeu à queima-roupa. E aí aconteceu o crime. Aos 46, praticamente o último lance do jogo, Carlos Henrique recebeu um cruzamento sozinho entre três marcadores da Chape, agaixou e colocou de cabeça no ângulo esquerdo do goleiro Jandrei. Festa em Recife e água no chope de Gilson Kleina.

O próximo desafio da Chape no Brasileirão é domingo (12), Dia dos Pais, contra o Corinthians, às 16h. Por coincidência, na quarta-feira seguinte recebe novamente a equipe paulista, mas pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

SPORT (1): Magrão; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Deivid (Rafael Marques), Felipe Bastos, Gabriel e Andrigo (Hygor); Marlone (Neto Moura) e Carlos Henrique. Técnico: Claudinei Oliveira.

CHAPECOENSE (1): Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco (CA); Amaral e Elicarlos (Orzusa); Yann Rolim (Canteros) e Márcio Araújo; Wellington Paulista e Osman (Bruno Silva). Técnico: Gilson Kleina.

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro (FIFA) apita a partida, sendo auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer. O trio é de Minas Gerais.