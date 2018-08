As últimas horas tem sido movimentadas na Chapecoense. Ontem à noite foram demitidos o técnico Gilson Kleina e o diretor-executivo Rui Costa. Agora pela manhã foi anunciado o novo técnico, Guto Ferreira, e também a rescisão do contrato com o atacante Guilherme, que estava emprestado pelo Grêmio.

O jogador chegou no início da temporada e foi bem no Campeonato Catarinense, marcando cinco gols no campeonato.

No Brasilerão marcou apenas uma vez, na vitória por 3 a 2 diante do Flamengo. Perdeu espaço no time titular. Diante do Grêmio, no domingo retrasado, a Chapecoense só poderia utilizá-lo se pagasse uma multa. Mas preferiu não relacionar o jogador, que ficou afastado, a exemplo de Canteros. Voltou a ser relacionado no jogo de quarta-feira, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, e entrou no segundo tempo.

Acabou sendo liberado da viagem para Recife, por questões pessoais, segundo informações do clube. Circula nos bastidores que o jogador poderia ir para o Coritiba, disputar a Série B, já que não pode mais atuar por outro time da Serie A.

Havia um descontentamento do jogador com a situação de reserva e também um desgaste dele junto ao clube. A rescisão só foi anunciada após a confirmação do técnico Guto Ferreira.