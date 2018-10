Claudinei Oliveira foi contratado para mexer com a Chapecoense e fazer com a equipe se recupere na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma das primeiras medidas do treinador em relação ao time é recolocar o argentino Canteros entre os titulares. O meio-campista será titular no embate da Chape diante do Cruzeiro, marcado para as 19h deste domingo, no Mineirão, e tem a confiança do novo treinador do Verdão.

— O Canteros já joguei contra, e é um jogador que tem potencial, o último passe, a assistência, muito qualificado. Procuramos colocá-lo em uma situação confortável, que não tenha que jogar de costas para o gol adversário, estar sempre de frente. Sempre com três, quatro à frente dele para achar o passe entre linhas, ou lateralizar o passe, já que ele é muito bom passador e finaliza bem também — justificou Claudinei.

A provável formação para a partida em Belo Horizonte tem: Jandrei; Eduardo, Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Amaral, Barreto, Cantero, Diego Torres e Doffo; Leandro Pereira. A última partida de Canteros como titular foi no revés para o Flamengo, fora de casa, pela 24ª rodada. Desde então, ele entrou saiu do banco para o campo em três partidas. Com Claudinei vira alternativa depois de aproximação do comandante com o comandado.

- Primeira coisa quando você tem um jogador dessa importância é chamar para conversar, ver se o Canteros tem alguma dificuldade, identificar a forma que ele se sente melhor em atuar, como se sente bem. Se mostrar nos treinos que pode nos dar essa ajuda, você pode organizar a equipe que favoreça o estilo de jogo dele, mas o atleta tem que dar a resposta. Você favorecer o esquema para um atleta, ele tem que ser o cara diferente. Não podemos abrir mão de ninguém, mas especialmente com o Canteros pretendemos conversar para tentar resgatar, já acompanhamos grandes atuações e sabemos da importância dele – comentou o técnico da Chapecoense, que faz o primeiro jogo na área técnica verde neste domingo.