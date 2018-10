A esperança da Chapecoense em permanecer na Série A de 2019 fará sua estreia neste domingo, fora de casa, diante do hexacampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro. Apesar de não ser o treinador dos sonhos da torcida do Verdão, foi em Claudinei Oliveira que a diretoria do clube apostou para salvar o time, que entra em campo às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

A boa campanha no Avaí em 2016, com o acesso para a Série A, foi o principal cartão de visita. Mas as passagens por Sport e Paraná neste ano não foram boas. O treinador disse acreditar no grupo da Chapecoense e no seu trabalho.

– Não sou de me omitir, sempre tive coragem. Não tenho medo de colocar minha cara para bater, nem só os heróis voltam da guerra – disse o novo treinador.

Claudinei afirmou que vai usar informações repassadas pela diretoria e funcionários do clube para montar o primeiro time. A ideia é não alterar muita coisa, para não afetar o entrosamento. Diante do Cruzeiro, contará com os retornos dos laterais Eduardo e Bruno Pacheco, que estavam suspensos.

Mais do que conceitos táticos e qualidade técnica, o técnico acredita que o bom relacionamento do grupo é um dos segredos para atingir o objetivo.

– Falei para eles esquecerem as vaidades. Aqui não tem eu. A palavra agora é nós – declarou.

Além de um possível efeito “ressaca” no Cruzeiro por causa da conquista da Copa do Brasil, a Chapecoense conta com um bom histórico diante dos mineiros em Belo Horizonte. Em quatro jogos pelo Brasileirão foram duas vitórias da Chapecoense, além de um empate sem gols e uma derrota.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Ariel Cabral, Henrique, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Barcos. Técnico: Mano Menezes.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Amaral, Barreto, Cantero, Diego Torres e Doffo; Leandro Pereira. Técnico: Claudinei Oliveira.

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Manis e Rogério Zanardo (trio de SP).

DATA E HORÁRIO: domingo, às 19h.

LOCAL: Arena Independência, em Belo Horizonte.